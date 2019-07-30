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  • 31.07.2019 02:07
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 02:07

'de 49 düzensiz yakalandı

'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 49 yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisi açıklarından şişme botla Midilli'ye gitmeye çalışan bir grup düzensiz , devriye görevini yürüten ekiplerince fark edildi.

Ekipler, şişme botta bulunan 48 Kongo ve 1 Filistinli 49 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyıya çıkardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, ekiplerine teslim edildi.


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