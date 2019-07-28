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  • 28.07.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 10:05

Virajı alamayan genç metrelerce sürüklendi

sahil yolunda motosikletle seyreden genç, virajı alamayıp gidon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak yaptı. Gencin metrelerce sürüklendiği kaza kask kamerasına yansırken yerde yatan genci gören vatandaşlar yardım etmek için seferber oldu.

Virajı alamayan genç metrelerce sürüklendi

, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolunda 34 BLM 759 plakalı motosikletle seyreden genç, virajı dönmek istedi. Ancak gidon hakimiyetini kaybeden genç sürücü virajı alamayarak refüje çarptı.


Çarpma sonucu motosikletten yere savrulan genç metrelerce sürüklenerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve sürücüler yaralı gencin yanına gitti. Sırtındaki çantasını ve kaskını çıkartan vatandaşlar, genci refüje yatırarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

VİRAJI ALAMAYINCA METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Ekipler beklenildiği esnada vatandaşlar gence su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bilinci açık olan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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