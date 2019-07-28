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  • 28.07.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 11:29

Bir tonluk kurbanlık 'Bayram', sahibinden te satışta! İşte fiyatı...

'da besici (53) 'Bayram' adını verdiği 1 tonluk boğasını te satışa çıkardı. Talipli sayısının fazla olduğunu belirten Yeşilkaya, boğası için 17 bin 500 lira istiyor.




Akçirakiraz Beldesi'ne bağlı Kıraç Mahallesi'nde besicilik yapan Nihat Yeşilkaya, beslediği 25 aylık 'Bayram' isimli boğasını e-ticaret sitesinde satışa çıkardı. Kurban Bayramı nedeniyle 'Bayram'ı satılığa çıkardığını anlatan Yeşilkaya, "Bayram'ı kendim yetiştirdim, 25 aylıktır.

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