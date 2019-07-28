Akçirakiraz Beldesi'ne bağlı Kıraç Mahallesi'nde besicilik yapan Nihat Yeşilkaya, beslediği 25 aylık 'Bayram' isimli boğasını e-ticaret sitesinde satışa çıkardı. Kurban Bayramı nedeniyle 'Bayram'ı satılığa çıkardığını anlatan Yeşilkaya, "Bayram'ı kendim yetiştirdim, 25 aylıktır.
Bir tonluk kurbanlık 'Bayram', sahibinden internette satışta! İşte fiyatı...
Elazığ'da besici Nihat Yeşilkaya (53) 'Bayram' adını verdiği 1 tonluk boğasını internette satışa çıkardı. Talipli sayısının fazla olduğunu belirten Yeşilkaya, boğası için 17 bin 500 lira istiyor.
Akçirakiraz Beldesi'ne bağlı Kıraç Mahallesi'nde besicilik yapan Nihat Yeşilkaya, beslediği 25 aylık 'Bayram' isimli boğasını e-ticaret sitesinde satışa çıkardı. Kurban Bayramı nedeniyle 'Bayram'ı satılığa çıkardığını anlatan Yeşilkaya, "Bayram'ı kendim yetiştirdim, 25 aylıktır.
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