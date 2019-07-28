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  • Son Güncelleme: 29.07.2019 07:31

uyardı: Hava sıcaklıkları artıyor | 29 Temmuz

'den yapılan son dakika açıklamasında ülke genelinde yağış beklenmediği belirtilirken hava sıcaklıklarının bazı illerimizde 2 ila 4 derece birden artacağı uyarısında bulunuldu. Peki bugün hangi illerde sıcaklıklar artacak? , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son açıklamaya göre yurt genelinde ...

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artıyor

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu

BAYBURT °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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