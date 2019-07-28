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  • 29.07.2019 01:37
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 01:38

'da kayıp kişiye ait olduğu sanılan bulundu

'nın İnegöl ilçesinde kayıp alzaymır hastasına ait olduğu tahmin edilen bulundu. 'nde yaşayan Çitil, 15 gün önce kaybolmuş, jandarma ekiplerince Sarıpınar ve Hocaköy mahallelerindeki arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

Hocaköy Barajı yakınlarında hayvanlarını otlattığı sırada kafatası bulan çoban durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

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