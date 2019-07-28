Hocaköy Barajı yakınlarında hayvanlarını otlattığı sırada kafatası bulan çoban durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Hocaköy Barajı yakınlarında hayvanlarını otlattığı sırada kafatası bulan çoban durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
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