İzinsiz paylaşım ceza aldırır

Eski eşim izinsiz olarak kızımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Cezası olur mu?
İzinsiz olarak paylaşılan ve kamuya açık olarak görülen fotoğraflar ve fotoğrafa ilişkin yazılar oldukça hassas bir konudur. 5237 sayılı ceza yasasında suç olarak değerlendirilmektedir ve ceza yaptırımına da kadar götürebilmektedir. Kişilerin haklarını korumak adına var olan ceza yasasının 132. Maddesi koruma amaçlı vardır. İzinsiz olarak paylaşılan fotoğraflarda bu yasayı ihlal etmiş olmaktadırlar. Ayrıca bu durum 136. Madde açısından da incelenmektedir. Burada dikkat edilecek, rızasız bir fotoğraf paylaşımıdır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
İzinsiz olarak paylaşılan ve kamuya açık olarak görülen fotoğraflar ve fotoğrafa ilişkin yazılar oldukça hassas bir konudur. 5237 sayılı ceza yasasında suç olarak değerlendirilmektedir ve ceza yaptırımına da kadar götürebilmektedir. Kişilerin haklarını korumak adına var olan ceza yasasının 132. Maddesi koruma amaçlı vardır. İzinsiz olarak paylaşılan fotoğraflarda bu yasayı ihlal etmiş olmaktadırlar. Ayrıca bu durum 136. Madde açısından da incelenmektedir. Burada dikkat edilecek, rızasız bir fotoğraf paylaşımıdır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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