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  • 25.07.2019 00:03
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 00:05

'te korkutan fabrika ı

'teki bir plastik fabrikasında çıktı. Plastik fabrikasının elyaf işleme ve depo bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Gaziantep'teki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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