Gaziantep'teki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gaziantep'teki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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