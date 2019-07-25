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  • 25.07.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 12:57

İstanbul Bahçelievler’de facianın eşiğinden dönüldü

yapımı devam eden inşaatının hemen önünde bulunan caddesinde gece saatlerinde çökme meydana geldi. Yolun büyük bir bölümü çökerken yaşanan olaydan kısa bir süre önce yolun yaya ve araç trafiğine kapatılması olası bir faciayı önledi.

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

Olay caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yapımı devam eden şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ'nin borusu patladı. Borunun patlamasının ardından akan suyun etkisiyle yolda büyük bir çökme meydana geldi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Büyük bir gürültüyle çöken yolda ağaçlar da metrelerce derinlikte bulunan çukura düştü. Her gün yüzlerce aracın ve yayanın geçtiği caddenin çökmenin meydana gelmesinden kısa bir süre önce yaya ve araç trafiğine kapatılmış olması olası bir faciayı önledi.

CADDE TAMAMEN TRAFİĞE KAPATILDI
Öte yandan sürücü kurslarının da eğitim alanı olan cadde tamamen trafiğe kapatılırken ekiplerin yolda inceleme çalışmaları devam ediyor.

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