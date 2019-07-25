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  • 25.07.2019 13:35
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 13:45

Eski eşini sokak ortasında öldürüp etti! anı kamerada

'nin Derince ilçesinde , eski eşi 'ı tabancayla vurup, öldürdükten sonra etti. anı saniye saniye kameralara böyle yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Ozan Sokak üzerinde meydana geldi. Şehmuz Ersait, bir yıl önce boşandığı eşi Nuray Anar'ın evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Ersait, işe gitmek için evden çıkan Anar'ı görünce tabancasını ateşledi. Şehmuz Ersait daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti.

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