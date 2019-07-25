Olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Ozan Sokak üzerinde meydana geldi. Şehmuz Ersait, bir yıl önce boşandığı eşi Nuray Anar'ın evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Ersait, işe gitmek için evden çıkan Anar'ı görünce tabancasını ateşledi. Şehmuz Ersait daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti.