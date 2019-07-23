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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 18:59

Son dakika: 'da tur otobüsü şarampole yuvarlandı

Son dakika haberine göre 'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole yuvarlandığı da aralarında lerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Antalya'da tur otobüsü şarampole yuvarlandı!

'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi. da çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Kumluca- Kemer yolunun Tekirova Mahallesi'ne bağlı Köpeksoğutan mevkisinde meydana geldi. lerin taşındığı tur otobüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından şarampole devrildi.



Kazada çok sayıda turist yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

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