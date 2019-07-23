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  • 23.07.2019 19:19
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 19:35

'de korkunç olay! Evliliğinin üzerinden 48 saat geçmemişti... Şüpheli ölüm

'nin Talas ilçesinde iki gün önce evlenen 26 yaşındaki şahıs evin banyosunda etti. Yapılan incelemelerin ardından A.E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 2 gün önce evlendiği öğrenilen 26 yaşındaki A.E., eve gelen eşi tarafından banyoda ölü bulundu.

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