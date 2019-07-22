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  • 22.07.2019 13:37
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 13:37

Son dakika: Milas'ta feci ! Kamyon dorsesinin altına giren araçtan sağ kurtuldular

Son dakika haberi... ’nın Milas ilçesinde kamyon dorsesinin altına giren araçta bulunan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Akılalmaz kazadan sağ kurtuldular
'da kamyon dorsesinin altına giren otomobilin tavan bölümü tamamen yok olurken, araçta bulunan iki kişi yı yaralı olarak atlattı.
Milas-Söke karayolu Dibekdere Mahallesi yol kavşağında 34 BOS 778 plakalı otomobil 35 ADV 328 plakalı kamyonunun dorsesinin altına girdi. Araçta bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı.



Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil ambulansı, Büyükşehir Milas İtfaiye Grup Amirliği AKS ekipleri ve trafik ekipleri sevk edildi. Kamyonun dorsesine sıkışan araç içinde bulunan Aysu Tufan ve Batuhan Tufan isimli vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından aracın üst bölümü kesilerek sıkıştıkları yenden kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildiler.



Yaralılar Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

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