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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 14:15

Son dakika haberi: 'nde paniği: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre , kalibrasyon merkezinde, içinde bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, ekibi sevk edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde civa paniği

Ankara'da Kalibrasyon Merkezinde, içinde cıva bulunan cam fanusun yere düşerek kırılması sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi üzerinde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde, saat 13.00 sıralarında içinde cıva bulunan fanus, iddiaya göre yere düşerek kırıldı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve ekipleri sevk edildi. Cıvadan etkilenen 13 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

BİNAYA GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ
Binanın girişine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. AFAD ekipleri, içeride temizlik çalışması başlatırken, personele de önlem amacıyla eldiven ve maske dağıtıldı.

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