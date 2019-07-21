Bugünkü
Takvim

Başkan bu ne!

Başkan bu ne!
3'üncü Lig ekiplerinden 'da sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, sözleşmesini feshetmek için gittiği kulüp binasında darp edildiğini iddia etti. 26 yaşındaki futbolcu, "Bana bu fesihnameyi imzalamamı söylediler, imzalamadım. Beni orada darp ederek zorla bana imza attırdılar, şikayetçiyim" dedi. Pekşen'in omuzunda hassasiyet olduğu tespit edildi.



Başkan Esat Bakırcı




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBaşkan bu ne!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri