Başkan bu ne!

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Fethiyespor'da sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, sözleşmesini feshetmek için gittiği kulüp binasında darp edildiğini iddia etti. 26 yaşındaki futbolcu, "Bana bu fesihnameyi imzalamamı söylediler, imzalamadım. Beni orada darp ederek zorla bana imza attırdılar, şikayetçiyim" dedi. Pekşen'in omuzunda hassasiyet olduğu tespit edildi.
Başkan Esat Bakırcı
Halil İbrahim Pekşen
Başkan Esat Bakırcı
Halil İbrahim Pekşen
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