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  • 18.07.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 20:26

'nde nostaljik tramvayın enerji kablosu koptu

Beyoğlu 'nde nostaljik tramvayın elektrik halatlarından biri koptu. Tramvay seferleri dururken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nostaljik tramvayın enerji kablosu koptu

Beyoğlu 'ndeki nostaljik tramvay seferleri, elektrik kablosunun kopması sonucu durdu. Alınan bilgiye göre, katener adı verilen elektrik kablosunun koptuğunu fark eden görevliler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ayrıca tramvay hattına verilen elektrik kesildi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kopan kablonun yola düşen kısmını kaldırdı.

Hatta seferler dururken, vatandaşların tramvay aracına tutunarak fotoğraf çektirmeye devam ettiği gözlendi.

Ekipler, kopan kabloyu tamir etmek için çalışma başlattı.

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