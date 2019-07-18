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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 21:17

18 Temmuz MPİ açıklandı! İşte haftanın şanslı numaraları...

Geçen hafta Süper Loto'da 9 milyon 704 bin 399 liralık ikramiye 4. kez devretmişti. Süper Loto oynayanlar şimdi heyecanla hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Her hafta perşembe günü çekilişi saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekiliş sonuçları...

18 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto'da 11 Temmuz tarihinde 9 milyon 704 bin 399 liralık ikramiye 4. kez devretti. Bu nedenle haftanın Süper Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından açıklandı. Peki, bu hafta kazanan numaralar hangileri oldu? İşte 18 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları...

18 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 2 - 30 - 36 - 43 - 47 - 52

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