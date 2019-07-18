Süper Loto'da 11 Temmuz tarihinde 9 milyon 704 bin 399 liralık ikramiye 4. kez devretti. Bu nedenle haftanın Süper Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından açıklandı. Peki, bu hafta kazanan numaralar hangileri oldu? İşte 18 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları...

18 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 2 - 30 - 36 - 43 - 47 - 52