Temmuz ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde kurban fiyatları hakkında araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar 2019 yılı kurban fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 2019 yılında büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vekaleten yurtiçi kurban kesim bedeli 890 lira olarak açıklandı.

İstanbul'da bu yıl Kurban Bayramı'nda 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesilmesi beklenirken geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artacağı tahmin ediliyor ve canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlaması öngörülüyor.