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  • 19.07.2019 01:26
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 01:42

Ay'a inişin 50. yıl dönümü Google'da Doodle oldu! İşte hakkında bilgiler...

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google'ın yeni Doodle'ı insanların dikkatini çekti. 'a Ay'a inişin 50. yıl dönümünü ekledi. Şimdi insanlar internette Ay'a inişin 50. yıl dönümü hakkında araştırma yapıyor. İşte Ay'a inişin 50. yıl dönümü ile ilgili detaylar...

Ay'a inişin 50. yıl dönümü Google'da Doodle oldu!

Arama motoru Google 19 Temmuz tarihinde Doodle'a Ay'a inişin 50. yıl dönümü ekledi. Google'ın Doodle'a Ay'a inişin 50. yıl dönümünü eklemesinin ardından insanlar konu hakkında araştırma yapıyor.

APOLLO 11 HAKKINDA

Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20:18'de (EEZ) Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu. İnişten altı saat sonra 21 Temmuz günü 01:56'da (EEZ) Armstrong ay yüzeyine adım atarak bu konuda da bir ilki gerçekleştirdi. Uçuşun mürettebatının üçüncü üyesi olan Michael Collins bu sırada Ay yörüngesinde Armstrong ve Aldrin'i taşıyan modülle bir araya gelmek için beklemedeydi. Görevin üç üyesi de sekiz gün uzayda kaldıktan sonra dünyaya döndü.

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