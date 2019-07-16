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Yurt dışındaki mirasa Türk hukuku uygulanır

Yurt dışındaki mirasa Türk hukuku uygulanır
Babamız vefat etti. Almanya'da bir dairesi ve bankada bir miktar parası olduğunu öğrendik. Miras yolu ile intikalini nasıl sağlayabiliriz?
Vefat eden, yani babanız Türk vatandaşı ise nerede vefat ederse etsin menkul malları (banka hesabı, araç, eşyalar vs.) için Türk hukuku uygulanır. Bu nedenle Almanya'daki bankada bulunan parasının mirasçılarına intikali Türk hukukuna göre yapılacaktır. Bunun için noterlikten veya duruma göre Türk mahkemelerinden mirasçılık belgesi alıp bu belgeye "apostille şerhi" ekletip tüm evrakları yeminli bir tercüme bürosundan çevirtip Almanya'daki ilgili bankaya ulaştırdığınızda hesaptaki parayı alabilirsiniz. Daire için ise Alman hukuku uygulanacaktır. Mirasçılık belgesinin Alman mahkemelerinden alınması gerekmekte ve ardından da Alman yasalarına göre intikalin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

​VELAYET DEĞİŞİMİ İSTENEBİLİR

Geçtiğimiz yıl eşimden boşandım. Çocuğumuzun velayeti boşandığım eşime verildi. Fakat eşim bana çocuğu göstermiyor. Evladımın beni tanımadan büyümesini istemiyorum. Bağımızın kuvvetli olmasını istiyorum. Ne yapabilirim? Çocuğumun psikolojisinin de bozulmasını istemiyorum? Mahkeme kararında belirtilen günlerde çocuğunuzu görmek için icra müdürlüğüne başvurarak cebri icra yoluyla çocuğunuzu görebilirisiniz. Burada önemli olan icra yoluyla çocuk teslimine gidilirken heyette mutlaka bir pedogogun da olması gerekir. Eşiniz çocuğu gösterme konusunda size sürekli zorluk çıkarıyorsa, bu durumda mahkemeye başvurarak velayetin değiştirilmesini de talep edebilirsiniz.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr

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