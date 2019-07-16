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19 bin 900 liraya satışa çıkarılan küvet sosyal medyanın diline dolandı

Küvvetli kazık
Bir alışveriş sitesi, 19 bin 900 liraya bebek küveti satışa çıkardı! Araba fiyatı eden küvetten yalnızca bir adet kaldı! Sosyal medya kullanıcıları, küveti böyle diline doladı:

Biz eskiden leğende banyo yapardık!
Oldu olacak çocuğu da büyütsün!
O çocuk bilir mi Pazar akşamı yapılan banyonun keyfini...
Ne zamandır bu küveti arıyordum.
Ücretsiz kargo olması çok iyi.
Fiyatı girenin parmağı sürçmüştür belki



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