19 bin 900 liraya satışa çıkarılan küvet sosyal medyanın diline dolandı

alışveriş sitesi,bebek küveti satışa çıkardı! Araba fiyatı eden küvetten yalnızca bir adet kaldı! Sosyal medya kullanıcıları, küveti böyle diline doladı:Biz eskiden leğende banyo yapardık!Oldu olacak çocuğu da büyütsün!O çocuk bilir mi Pazar akşamı yapılan banyonun keyfini...Ne zamandır bu küveti arıyordum.Ücretsiz kargo olması çok iyi.Fiyatı girenin parmağı sürçmüştür belki