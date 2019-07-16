Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu yıl Ramazan Bayramı tatilini de 9 gün olarak yapan vatandaşlar, 2019 Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Kurban Bayramı, sabrı ve şükrü kuşananların, varoluşumuzun hikmet ve gayesi doğrultusunda bir hayat sürenlerin bayramıdır. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü