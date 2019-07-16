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  • 16.07.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 10:35

'da dehşeti! Kayınpederinin evinde kabusu yaşattı

’da eşinden ayrılmak üzere olan konuşmak için gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı. Eşinin ailesi ile tartışan damat, hem kayınpederini hem de kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan kavga ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K. akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan'a ait eve gitti. Burada bir süre konuşan iki taraf arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında damat Engin K. sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan'ı bıçakladı. Babasının bıçaklandığını gören Yasin Aktan da eniştesiyle kavgaya tutuştu.

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