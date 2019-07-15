Bankalar ne zaman açılıyor? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün üçüncü yıl dönümünde; ülkemize, milli irademize, bayrağımıza ve demokrasimize yapılan hain saldırıya karşı, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek göstermiş olduğu destansı mücadelemizi kutluyoruz. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle bugün bankalar kapalı. Bankada işlemleri olan vatandaşlar 'Bankalar ne zaman açılıyor' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Bankalar ne zaman açılıyor? 16 Temmuz Salı bankalar açık olacak mı? Bankalar yarın çalışacak mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

BANKALAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bugün bankalar, hastaneler, eczaneler, PTT, noterler kapalı.

Bu kurumlarda işlemleri olan vatandaşlar, kurumların mesaiye ne zaman başlayacağını araştırıyor. Bankalar başta olmak üzere hastane, PTT gibi kurumlar 16 Temmuz Salı günü itibarıyla açık olacak. Vatandaşlar, 16 Temmuz'da bankalarda işlemlerini yapabilecekler.