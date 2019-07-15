15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılına girdik. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3. yıl dönümünde Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. 15 Temmuz selasının ne zaman okunacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

15 TEMMUZ SELA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz Pazartesi gününü 16 Temmuz Salı gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.