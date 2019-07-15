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  • 15.07.2019 13:31
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 13:31

ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet açıkladı: 90 bin camide sela verilecek

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde 90 bin camide sela okunacak. Vatandaşlar, selanın saat kaçta okunacağını araştırıyor. Peki, ne zaman okunacak? ?

15 Temmuz sela ne zaman okunacak?

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılına girdik. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3. yıl dönümünde Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. 15 Temmuz selasının ne zaman okunacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

15 TEMMUZ SELA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz Pazartesi gününü 16 Temmuz Salı gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.

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