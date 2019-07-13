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  • 13.07.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 16:31

Otoyolu'nda korkunç ! İtfaiye ekibi gözlerine inanamadı

'da bariyerlere çarparak karşı şeride geçen otomobil, başka bir araca çarptı. 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı feci da, hurdaya dönen otomobili gören itfaiye ekibi gözlerine inanamadı.

'da, Otoyolu'nda seyir halindeyken bariyerlere çarparak karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobile çarptığı da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Taçkın idaresindeki 74 BR 315 plakalı otomobil, istikametine seyir halinde olduğu sırada bariyerlere çarparak karşı şeride geçtiği sırada, yönüne ilerleyen yönetimindeki 06 BIS 996 plakalı otomobile çarptı.

REFÜJE ÇARPARAK DURABİLDİ
Kazada hurdaya dönen Tuğsat idaresindeki otomobil, yaklaşık 1 kilometre daha otoyolda kontrolsüz bir şekilde ilerledikten sonra refüje çarparak durabildi. Kazada, sürücü Tuğsat'ın aracında bulunan olay yerinde hayatını kaybederken, Ankara Şehit Hasan Şahan Kışlası'nda görev yaptığı öğrenilen sürücü Mehmet Tuğsat ve aynı araçta bulunan Elif Tatlı yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Müzeyyen Tuğsat'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

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