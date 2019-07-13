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  • 13.07.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 16:40

Son dakika haberi: 'nde ı

Son dakika haberine göre çıkışında bir çöp toplama kamyonunda çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü. kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu 'nde Beykoz yönüne seyreden bir çöp toplama kamyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, Riva Bozhane, Yavuz Sultan Selim ve Maden itfaiye istasyonlarından ekipler sevk edildi.

Çöp toplama kamyonu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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