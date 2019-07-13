Mide kanseri olduğu anlaşılan İrem'e dugulandıran sürpriz

BURDUR'DA yaşayan İrem Ayvalı, 9 ay önce rahatsızlandı. Mide kanseri olduğu anlaşıldı. Sevenleri, kanserle savaşan İrem'in 18'inci yaş gününü unutamayacağı bir şekilde kutladı. Fayton ve klasik otomobillerle şehri turlayan genç kızın mutluluğu, yürekleri ısıttı. Doğum günü pastasını kesen İrem, gözyaşlarını tutamadı. "Beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim" diyerek sevincini anlattı.