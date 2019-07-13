Baba hakim!

Oğluna kıyan sözde baba, müebbet hapse çarptırıldı. Olay 3 Ocak'ta Hatay'da yaşandı. 2012 yılında eşi Gülistan Özger ile boşanan Mehmet Ali Yılmaz, 3 Ocak günü, olan oğlu Mertcan'ı, baygın halde hastaneye götürdü. Küçük çocuk kurtarılamadı. Polis, babanın oğlunu elektrikli süpürgenin demir borusuyla dövdüğünü tespit etti. Ders çalışmadığı için oğlunu dövdüğünü itiraf eden cani tutuklandı.
Dün görülen duruşmada Mehmet Ali Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Dün görülen duruşmada Mehmet Ali Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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