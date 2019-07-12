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  • 13.07.2019 01:10
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 01:10

'da iki aile arasında ! Çok sayıda yaralı var

'un Horasan ilçesinde iki aile arasında henüz  belirlenemeyen nedenle çıkan da 2'si ağır 8 kişi yaralandı. 'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İki aile arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

İlçeye 35 kilometre mesafedeki Aşağı Çamlıkale Mahallesi'nde muhtarlık seçimleri dolayısıyla aralarında husumet bulunduğu öne sürelen iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede taşlı, sopalı ve ya dönüşmesi üzerine İlhami, Ercan, İlkay, Yasin, Yusuf, Hamdi ve Serkan Şen ile ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar 'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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