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  • Son Güncelleme: 13.07.2019 07:22

Son dakika haberi: 'ndeki çalışmalar 17'nci gününde! İşte 'de son durum

'da 'nde () başlayan asfalt yenileme çalışmaları 17'nci gününde de tüm hızıyla sürüyor. Belediye ekipleri, 3 vardiya şeklinde 24 saat aralıksız çalışıyor.

'da Köprüsü'nün istikameti ulaşıma kapatılarak başlayan asfalt yenileme çalışmaları sürüyor.

İLK ETAP TAMAMLANDI
Çalışmaların 17'nci gününde yoldaki ilk kat asfalt olan ''ın döşenmesiyle ilk etap tamamlandı. Araçların üzerinden gideceği son kat asfaltın dökülmeye başlanması için çalışmalar sürüyor.

ÇALIŞMALAR 24 SAAT ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Çalışmaların son bölümünde 'Taş Mastik Asfalt' dökülerek şeritler çizilecek ve kapatılan bölümler ulaşıma açılacak. Açılışla birlikte, köprünün yönündeki diğer 4 şerit trafiğe kapatılarak aynı çalışmalar tekrar edilecek.

Belediye ekipleri, çalışmalarını 3 vardiya şeklinde 24 saat aralıksız sürdürüyor.

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