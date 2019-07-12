Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde bir kafeteryada beraber oturduğu arkadaşı Sinan Özkan'la borç meselesi yüzünden tartışan Ömer Dokuz, tartışmanın büyümesi ve Özkan'ın kendisine kafa atmasıyla sinirlerine hakim olamayarak belindeki silahla Özkan'a ateş etti. Karın boşluğundan yaralanan Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, arkadaşı Dokuz ise cinayet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.