Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 13.07.2019 02:23
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 02:24

'da korku dolu anlar... Katil zanlısının evine

’da gündüz saatlerinde birlikte oturduğu arkadaşını silahla vurarak öldüren katil zanlısının evine da bulunuldu. İtfaiye ekipleri yanan evi söndürürken, polis olayın faillerinin peşine düştü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde bir kafeteryada beraber oturduğu arkadaşı Sinan Özkan'la borç meselesi yüzünden tartışan Ömer Dokuz, tartışmanın büyümesi ve Özkan'ın kendisine kafa atmasıyla sinirlerine hakim olamayarak belindeki silahla Özkan'a ateş etti. Karın boşluğundan yaralanan Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, arkadaşı Dokuz ise cinayet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBursa'da korku dolu anlar... Katil zanlısının evine molotoflu saldırı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri