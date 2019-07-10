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Üzerine düşen mermer hayatını kurtardı!

İnşaatta üzerine mermer düşen Ahmet Türkyılmaz, hastaneye gitti. Belinde tümör olduğunu öğrendi. sayesinde iyileşti.

Erken 'taş'his!

İLGINÇ olay, Konya Selçuklu'da yaşandı. İnşaatta çalışan elektrik işçisi Ahmet Burak Türkyılmaz, üzerine mermer blok düşmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Yapılan tomografi sonuçlarının incelenmesiyle belinin sol tarafında kötü huylu tümör hücrelerine rastlandı. sayesinde kanserli hücreler ameliyatla alındı. Sağlığına kavuşan Türkyılmaz, çok şanslı olduğunu vurguladı. "Tümör, hiç belirti vermedi. Gerçekten her şeyde bir hayır vardır derler. Şu an ikinci bir hayata başlamış gibi hissediyorum" diyerek duygularını anlattı.

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