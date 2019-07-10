TEKİRDAĞ Malkara'da çiftçilik yapan Nazım Aydoğan, hiç gitmediği İstanbul'da aracına kesilen trafik cezasını görünce şaşkınlık yaşadı. Kırmızı ışığı ihlal ettiği için aralık ayında kesilen 235 liralık cezaya itiraz edeceğini söyleyen Aydoğan, "Tekirdağ dışına çıkmadım. Köyden şahitlerim var. Kabul etmiyorum" ifadesini kullandı.