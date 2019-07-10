Bugünkü
Takvim

lı çiftçi hiç gitmediği 'dan trafik cezası yedi

İsyanbul

TEKİRDAĞ Malkara'da çiftçilik yapan Nazım Aydoğan, hiç gitmediği 'da aracına kesilen trafik cezasını görünce şaşkınlık yaşadı. Kırmızı ışığı ihlal ettiği için aralık ayında kesilen 235 liralık cezaya itiraz edeceğini söyleyen Aydoğan, " dışına çıkmadım. Köyden şahitlerim var. Kabul etmiyorum" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTekirdağlı çiftçi hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri