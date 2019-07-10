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  • 10.07.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 18:53

'da otobüsle minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre 'nın Salihli ilçesinde, otobüsle minibüs çarpıştı. 3 aracın karıştığı da ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

'nın Salihli ilçesinde, otobüsle minibüs çarpıştı, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen bir yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı.

Ölü ve yaralıların olduğu yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



5 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI
Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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