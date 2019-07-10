Manisa'nın Salihli ilçesinde, otobüsle minibüs çarpıştı, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen bir yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı.

Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.







5 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.