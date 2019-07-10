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  • 10.07.2019 18:35
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 18:35

Kimlik ve ehliyet değiştirme nasıl yapılır? de son gün ne zaman? Ücreti ne kadar?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşların kimlik ve ehliyetlerinin değiştirmeleri gereken tarihlerle ilgili uyarılar yapıldı. Bakanlığın açıklamasının ardından vatandaşlar kimlik ve ehliyet değiştirme işlemleriyle ilgili araştırma yapıyor. Peki, kimlik ve ehliyet değiştirme nasıl yapılır? Kimlik değiştirme son gün ne zaman? İşte merak edilenler...

Kimlik ve ehliyet değiştirme işlemi nasıl yapılır?

Bugüne kadar toplamda 37 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çipli kimliklere geçtiği biliniyor. Vatandaşların kimlik kartlarını 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini ise 2020 yılına kadar değiştirmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Peki, kimlik ve ehliyet değiştirme nasıl yapılır? Kimlik yenilemede son gün ne zaman? Kimlik ve yenileme ücreti ne kadar?

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kimlik ve ehliyet yenilemek için ilk olarak randevu almanız gerekiyor. Kimlik ve ehliyet başvuruları için randevu.nvi. gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabiliyor.

Randevunuza gününde gitmezseniz sistem yeni randevu almanızı 1 ay engelliyor. Randevu günü gidemeyecekseniz, almış olduğunuz randevuyu en az yarım saat önce iptal etmeniz gerekiyor.

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