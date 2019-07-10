Bugüne kadar toplamda 37 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çipli kimliklere geçtiği biliniyor. Vatandaşların kimlik kartlarını 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini ise 2020 yılına kadar değiştirmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Peki, kimlik ve ehliyet değiştirme nasıl yapılır? Kimlik yenilemede son gün ne zaman? Kimlik ve yenileme ücreti ne kadar?

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kimlik ve ehliyet yenilemek için ilk olarak randevu almanız gerekiyor. Kimlik ve ehliyet başvuruları için randevu.nvi. gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabiliyor.

Randevunuza gününde gitmezseniz sistem yeni randevu almanızı 1 ay engelliyor. Randevu günü gidemeyecekseniz, almış olduğunuz randevuyu en az yarım saat önce iptal etmeniz gerekiyor.