Devrilen tur otobüsünde 5 kişi yaralandı. Kaza dün Denizli'de meydana geldi, Muhittin Keçel'in kullandığı tur otobüsü, kontrolden çıktı, yan yattı. Kazada rehber Gamze Başak (33) ile Polonyalı turistler Steinert Alexandr (39), Babinsv Swawomir (49), Havanacb Agaeda (39) ve Edyta Yanusiewicz (39) yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Yaşam
- 09.07.2019
- Gazete
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