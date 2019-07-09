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taşıyan otobüs yan yattı, 5 kişi yaralandı

’de leri taşıyan tur otobüsü, yan yattı. Korkunç da 5 kişi yaralandı...

Tu'risk!'
Devrilen tur otobüsünde 5 kişi yaralandı. dün 'de meydana geldi, Muhittin Keçel'in kullandığı tur otobüsü, kontrolden çıktı, yan yattı. Kazada rehber Gamze Başak (33) ile Polonyalı ler Steinert Alexandr (39), Babinsv Swawomir (49), Havanacb Agaeda (39) ve Edyta Yanusiewicz (39) yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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