Minibüsçü savaşları!

Yolcu kapmak için kavgaya tutuşan minibüsçüler, dehşet saçtı. Olay dün Bursa'da yaşandı. Yolcu bekleyen minibüs şoförleri Ahmet A. (34) ile Hasan G. (36) arasında sözlü tartışma çıktı. Olayı diğer sürücüler yatıştırdı. Ancak duraktan ayrılan ikili, araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Birbirine çekiç ve kaldırım taşlarıyla saldıran şoförleri, yolcular ve arkadaşları ayırdı. Olay anı saniyi saniye kaydedildi.
- Yaşam
- 09.07.2019
- Gazete
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