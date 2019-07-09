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Minibüsçü savaşları!

’da minibüs şoförleri, çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı. Kavgayı yolcular ayırdı.

Minibüsçü savaşları!
Yolcu kapmak için kavgaya tutuşan minibüsçüler, dehşet saçtı. Olay dün 'da yaşandı. Yolcu bekleyen minibüs şoförleri Ahmet A. (34) ile Hasan G. (36) arasında sözlü tartışma çıktı. Olayı diğer sürücüler yatıştırdı. Ancak duraktan ayrılan ikili, araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Birbirine çekiç ve kaldırım taşlarıyla saldıran şoförleri, yolcular ve arkadaşları ayırdı. Olay anı saniyi saniye kaydedildi.

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