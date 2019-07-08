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  • 08.07.2019 19:06
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 19:27

ne kadar oldu? Winston, Kent, Camel fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyat listesi

Sağlığa son derece zararlı olan sigarada ÖTV ve KDV değişiklikleri sonrası güncel fiyatlar listesi arama motorlarında kullanıcılar tarafından takip ediliyor. Hangi marka sigaralara zam geldiği de merak konusu. Peki, güncel ne kadar oldu? Winston, Kent, Camel fiyatı ne kadar? İşte 8 Temmuz güncel fiyat listesi...

Sigara fiyatları ne kadar oldu?

ÖTV ve KDV değişikliklerinin ardından sigara fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Değişiklik sonrasında sigara fiyatları 0.54 kuruş, alkollü içeceklerde de türüne göre değişiklik gösteren bir zam oranı yapıldı. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz güncel sigara fiyat listesi...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatlarındaki güncelleme 8 Temmuz 2019 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak. Hazar, MMC, Medley Point Blue, Vigor Cerulean, President, HD Blue, WinnerViolet marka sigaralar da 8 Temmuz'dan itibaren zamlı satılacak. Zamlı fiyatlara baktığımızda paket başına 50 kuruşluk bir zam geldiği görüldü.

Fiyatlar güncelledikten sonra güncel hali haberimizin içinde yer alacak. Şu anda geçerli olan fiyat listesi şu şekilde;

JTI FİYATLAR

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

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