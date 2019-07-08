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  • 08.07.2019 18:42
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 18:50

'da canice katledilmişti! Flaş gelişme...

'nın Alanya ilçesinde Kırgızistanlı tur rehberi 'i (23) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Y. (40) ve olaya karışan Serdar K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sokak ortasında canice katledilmişti! Flaş gelişme...

Konaklı Mahallesi Işıklar mevkisinde cumartesi günü sabah saatlerinde kan içinde yerde yatan Kırgızistanlı tur rehberi 'i görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, tabancayla vurulan Muktarbek İmanaliev'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemeden sonra İmanaliev'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelinin Ali Y. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri Ali Y.'yi Hasbahçe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Ali Y.'nin olayda kullandığı tabanca ise D-400 Karayolu'nun kenarındaki otluk alanda bulundu. Ali Y.'nin ifadesi doğrultusunda Serdar K., Ali G. ve Perihan S. de gözaltına alındı.

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