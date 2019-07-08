Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı, Müslümanlara İslam'ın beş temel ibadetinden hac menasikini ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olan kurban ibadetini getirir. İslam alemi Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşarken bir yandan da bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2019 Diyanet Kurban Bayramı takvimi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü