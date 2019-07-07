Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 07.07.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 12:52

Trende şok olay! Yolcular son anda fark etti

- arasında sefer yapan trende taciz olayı yaşandı. Yanında oturan 21 yaşındaki kadını taciz eden F.G. isimli yolcu, vagonda bulunan diğer yolcuların taciz olayını fark etmesinin ardından polise teslim edildi.

Trende şok olay! Yolcular son anda fark etti

- treninde yanında oturan kadını taciz eden şahıs, yolcuların olayı fark etmesiyle engellendi. Makinist treni ilk istasyonda durdurarak şahıs polise teslim edildi.

Mersin - Adana arasında hareket halinde olan trende yaşanan olayda yanında oturan kadına fiziksel tacizde bulunan F.G. (22), A.K.'nin (21) olayın ilk yaşandığı anda yanlışlıkla olduğunu düşünmesinden yararlanıp tacizine devam etti. Kısa süreli şok yaşayan kadın, ilk anda korkup olaya tepki gösteremedi. Kadın, diğer yolcuların durumu fark etmesiyle tacizcinin elinden kurtarıldı.

Öfkeli kalabalık F.G.'yi trende linç etmeye kalkıştı. Durumu fark eden makinist, olayı polise habervererek treni ilk istasyonda durdurdu. Trenin Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şehitlik İstasyonu'nda durdurulması ile polise teslim edilen F.G., iftiraya uğradığını, kimseyi taciz etmediğini öne sürdü. Tacize uğrayan kadın, tacizciden şikayetçi oldu.

Adana Adliyesine sevk edilen F.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTrende şok olay! Yolcular son anda fark etti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri