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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 22:43

Son dakika... 'da 9 kişilik grup mağarada mahsur kaldı

’nın Kozan ilçesinde 9 kişilik bir grup kale eteklerinde bulunan mağarada mahsur kaldı. İtfaiye, ve polis ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

9 kişi mağarada mahsur kaldı

Son dakika gelimesine göre, 'nın Kozan ilçesinde 9 kişilik bir grup kale eteklerinde bulunan mağarada mahsur kaldı. İtfaiye, ve polis ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesinde 9 kişilik bir grup, Kozan Kalesi eteklerinde bulunan Keşiş Mağarası'nda mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler 9 kişilik grubun kurtarılması için çalışma başlattı.

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