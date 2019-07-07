Son dakika gelimesine göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 9 kişilik bir grup kale eteklerinde bulunan mağarada mahsur kaldı. İtfaiye, CANKUR ve polis ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesinde 9 kişilik bir grup, Kozan Kalesi eteklerinde bulunan Keşiş Mağarası'nda mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler 9 kişilik grubun kurtarılması için çalışma başlattı.