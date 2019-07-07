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  • 07.07.2019 21:28
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 21:30

2019 ne kadar olacak? Büyükbaş ve küçük kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte birçok vatandaş internette hakkında araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedellerini açıklandı. Bu nedenle vatandaşlar kurban fiyatlarının ne kadar olduğunu merakla araştırıyor. Peki, 2019 yılı oldu? İşte kurbanlık fiyatları...

Kurban fiyatları ne kadar olacak?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında kurban fiyatları bulunuyor. Maliyetlerin artmasına rağmen bu yıl kurbanların yine benzer fiyatlarda pazarda satışa sunulması bekleniyor.

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 TL yurt dışında 725 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

İstanbul'da bu yıl Kurban Bayramı'nda 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesilmesi beklenirken geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artacağı tahmin ediliyor ve canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlaması öngörülüyor.

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