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  • 07.07.2019 18:24
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 19:01

ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? İşte 7-8 Temmuz güncel sigara fiyat listesi

ÖTV ve KDV değişiklerinin ardından merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Bu nedenle hangi marka sigaraya zam geldiği merak konusu oldu. Peki, ne kadar oldu? İşte 7-8 Temmuz güncel sigara fiyat listesi...

Sigara fiyatları ne kadar oldu?

ÖTV ve KDV değişiklikleri sonrasında sigara fiyatları 0.54 kuruş, alkollü içeceklerde de türüne göre değişiklik gösteren bir zam oranı yapıldı. Şimdi birçok kişi merakla güncel sigara fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 7-8 Temmuz güncel sigara fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM NE ZAMAN GELİYOR?

Sigara fiyatlarındaki güncelleme 8 Temmuz 2019 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak. Fiyatlar güncelledikten sonra güncel hali haberimizin içinde yer alacak. Şu anda geçerli olan fiyat listesi şu şekilde;

JTI FİYATLAR

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

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