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  • 07.07.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 18:50

'de 'da orman ı

'in 'da makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan a çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangının rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

İzmir'de orman yangını

'de çıkan orman ının söndürülmesi için ekiplerce havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Alınan bilgiye göre, ilçesi Kavakdere Barajı'nın üst kısımında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Zeytinlik ve makilik alanın etkilendiği yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter, 35 arazöz ile 5 dozerle müdahale ediliyor.

Yangının rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

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