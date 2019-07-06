İşçi eski işvereni ile rekabet edemez Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Şirketin tüm sırlarını bilen işçi rakip firmaya transfer olursa, işçiye dava açılabilir mi? İşçinin rekabet etme yasağı nedir?



İşçinin eski işvereni ile rekabet etme yasağı var ve bu yasak iş sözleşmesinin bitmesi ile başlıyor. Rekabet yasağı yine Türk Borçlar Kanunu'nun 444. Maddesi ve devamında düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu'nun 444. maddesine göre rekabet yasağı "Fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir. Rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkanı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir" şeklindedir. Uygulamamızda çoğunlukla işverenler haklı olarak iş ilişkisinin sona ermesi ile işletmenin ticari sırlarına vakıf olan işçiye karşı kendi haklarını korumak için iş sözleşmelerinde işçinin rekabet etme yasağına yer vermekte ve işçinin rekabet etme yasağına aykırı davranması halinde bir cezai şarta yer vermektedir. Öncelikle rekabet yasağı yazılı olmalıdır. Yani iş sözleşmesinde veya yazılı sözleşme ile düzenleme yapılmadıysa işçinin işverenine karşı rekabet etme yasağı kapsamında kural olarak böyle bir yükümlülüğü olmaz. Ayrıca her işçi aleyhine sözleşmede yazsa bile rekabet etme yasağı hükümleri uygulanamaz. Bir işçinin rekabet etme yasağı kapsamında olabilmesi için işverenin müşteri çevresi, üretim sırları gibi ticari sır niteliğinde olabilecek bilgilerini bilmesi ve işten ayrılması halinde bu bilgileri kullanması nedeniyle işverenin zarara uğraması ihtimalinin bulunması gerekir. Örneğin, satış temsilcisi işverenin müşteri çevresini, ürün fiyat ve özelliklerini bilen bir pozisyondadır ve işten ayrıldıktan sonra bu bilgileri yeni işverenleri için kullanmasının eski işverenine zarar verme ihtimali de işin rekabet etme yasağı hükümleri geçerli olacaktır. Bunun tersine örneğin işyerinin ticari sırlarına vakıf olmayan şoför, temizlik elemanı, sekreteri gibi işçiler için rekabet etme yasağı hükümlerinin uygulanması mümkün olmayacaktır.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL