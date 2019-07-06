Fransa'da 'vakitsiz öten horoz' davası Fransa'nın sembolü olan horoz yüzünden Fransızlar birbirine girdi. Corinne Fesseau'nun 'Maurice' adlı horozun sesi, komşuları rahatsız etti. Yaşlı bir çift, "Vakitsiz ötüyor" diyerek mahkemeye gitti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Ben Maurice'im" etiketiyle 'yüksek sesli horoza' destek verdi. Mahkemenin horozla ilgili kararını 5 Eylül'de açıklayacağı kaydedildi.

Fransa'nın sembolü olan horoz yüzünden Fransızlar birbirine girdi. Corinne Fesseau'nun 'Maurice' adlı horozun sesi, komşuları rahatsız etti. Yaşlı bir çift, "Vakitsiz ötüyor" diyerek mahkemeye gitti. İddiaları reddeden Maurice'in sahibi ise horozun ötmesinden daha doğal bir şey olmayacağını söyledi. Horozunu koruyabilmek için kampanya düzenledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Ben Maurice'im" etiketiyle 'yüksek sesli horoza' destek verdi. Mahkemenin horozla ilgili kararını 5 Eylül'de açıklayacağı kaydedildi. Fransa'da 1995 yılında yaşanan benzer bir davada ise 'horoz ötüşünün durdurulamayacağı' gerekçesiyle davalık horozun öldürülmesine karar verilmişti.