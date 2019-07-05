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  • 05.07.2019 23:55
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 00:38

Son dakika: Metrobüs yolunda ! Seferler yapılamıyor

Son dakika haberine göre Mecidiyeköy'den istikametine giden bir metrobüs yaptı. Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri durdu.

, Mecidiyeköy metrobüs durağı ile metrobüs durağı arasında 23:15 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Zincirlikuyu yönünde seyir halinde olan Cevizlibağ -Söğütlüçeşme seferini yapan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Çarpmamın etkisiyle metrobüsün ön camı kırılırken metrobüsün çarptığı yaya ile metrobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. Kazada yolcular büyük panik yaşadı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Metrobüs seferleri bir süre aksarken polis ekipleri ve metrobüs görevlileri olası ikinci bir kazanın yaşanmaması için yola çıkan yolcuları kaza nedeniyle duran metrobüslere bindirerek yolu trafiğe açtı.

Kazaya karışan metrobüs de içinde kalan yolcularla birlikte Zincirlikuyu İstasyonu'na çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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