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  • 05.07.2019 23:04
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 23:18

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genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

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