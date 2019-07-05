İstanbul genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11'inci Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı.
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