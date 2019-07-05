Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

15 TEMMUZ TAM BİR MİLLİ İRADE ŞAHLANIŞIDIR

Biz dünyanın en güçlü ordularını en büyük devletlerini kurmuş bir milletiz. Tarih boyunca bizim milletimize asker millet ordu millet denmiştir. Mücadeleye daima hazır bulunmamızdan kaynaklanıyor. Teknik, taktik ve stratejik üstünlüğü sağlamadan barıştan söz etmek suya ya da havaya yazı yazmak gibidir.15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır. Milletimizin her ferdi karşılık beklemeden darbecilerin karşısına dikildi.

Malazgirt'ten bugüne kadar hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bize düşen İstiklal Marşımızın mesajlarını zihniyle kalbiyle anlamış nesiller yetiştirmektir. Türk ordusu peygamber ocağıdır. İçindeki ayrık otları dikeler aslan postuna bürünmüş çakallar titizlikle ayrılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bu ocak hep el üstünde tutulur.

ŞİMDİ BİZ İHA'MIZI DA SİHA'MIZI DA ÜRETİYORUZ

Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa ülkemiz içinde milletimizi bölmeye çalışanlara ordumuzu yıpratmaya yönelik hadiselere şahit oluyoruz. Yaklaşık çeyrek asır önce çok ibret verici nice olaylara şahit olduk. Bölücü örgüt kalabalık gruplarla karakollarımıza saldırıldı.

Bugün artık Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi toprağında değil kaynağında yok etme kuvvetine erişmiştir. Suriye'deki oyunu bu şekilde bozduk.

ABD, İHA ve SİHA bize vermiyordu ama kötü komşu bizi ev sahibi yaptı şimdi biz İHA'mızı da SİHA'mızı da üretiyoruz. Ülkemize savunma sanayi alanında örtülü ya da açık ambargo uygulayanlar bu işin çaba işi olduğunu anlayacaklar.

MİLLETİMİZ İLE ORDUMUZUN ARASINA KİMSENİN GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Güçlü ordu sadece cesur değil aynı zamanda iyi eğitimli ve doğru yönetilen asker demektir. Özellikle bugün mezuniyet törenleri vesilesiyle bir arada olduğumuz askerlerimizin eğitimini çok daha önemli görüyoruz. Milli Savunma Üniversitemizin bünyesinde topladığımız bu eğitim birimleri takdire şayan bir hızla toparlandı ayağa kalktı. Çok kısa sürede ordumuzun her türlü personel ihtiyacı karşılanmaya başladı. Milletimiz ile ordumuzun arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz.

TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi için yeni eğitim sistemini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız. Türkiye NATO'ya değer katan, güç katan bir ülke olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece taahhütlerimize bağlı kalacağız.

BUNU BAŞARAMAMIŞ OLSAYDIK BUGÜN NE HALDE OLACAĞIMIZI DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM

Uluslararası alanda ülkemizin haklarını savunmaya devam ettikçe ambargoların arttığını görüyoruz. Suriye'de ülkemize yönelik terör tehditleri zaten bizim ana gündemimizdir. Savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz. İhtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinin sadece yüzde 20'sini kendimiz üretebiliyorduk şimdi ise yüzde 70. Bunu başaramamış olsaydık bugün ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranına daha sıkı sarılacağız.



Meclis'te kabul edilen yeni askerlik sistemi ordumuzun yetişmiş insan gücünü geliştirmesine katkı sunacaktır.